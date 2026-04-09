TSB’nin 22. Başkanı Ahmet Yaşar oldu

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Olağan Seçimli Genel Kurulu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul Ataşehir’de geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul; Başkanlık görev süresi sona eren Uğur Gülen’in yanı sıra, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.



Sigorta sektörünü temsil eden 68 üye şirketin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar 30 oy alarak Türkiye Sigorta Birliği’nin 22’nci Başkanı seçildi. Yeni başkan, iki yıl süreyle görev yapacak.

Genel Kurul kapsamında ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi üyelerinin seçimleri de tamamlandı.

“Ortak akılla daha güçlü bir sigorta sektörü inşa edeceğiz”



TSB’nin 22’nci Başkanı seçilen Ahmet Yaşar teşekkür konuşmasında sigorta sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı: “Sigorta sektörü, yalnızca riskleri teminat altına alan bir yapı değil; aynı zamanda ekonomik istikrarın ve toplumsal refahın önemli bir güvencesidir. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün derinliğini artırmak, sigorta bilincini toplumun her kesimine yaymak ve yenilikçi çözümlerle büyümeyi desteklemek önceliklerimiz arasında yer alacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte, ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız.”



“Sigorta sektörü, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını güçlendiriyor”



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sigorta sektörünün finansal sistemin sağlıklı işleyişi ve ekonomik risklerin yönetimi açısından vazgeçilmez bir rol üstlendiğini vurguladı. Çelik, “Sigorta ve BES; ekonomik istikrarı destekleyen, risk yönetimini güçlendiren ve uzun vadeli yatırımlar için kritik öneme sahip alanlardır. Birliğin etkin çalışması ülkemize önemli katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.



Sigorta sektörünün toplumsal refah açısından stratejik bir rol üstlendiğini belirten Çelik, sektörün geleceğine ilişkin yaklaşımı “kapsayıcı, şeffaf ve sürdürülebilir büyüme” olarak tanımladı. Bu çerçevede risklerin profesyonel şekilde yönetilmesinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.



Önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğunu ifade eden Çelik, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için güven unsurunun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin tamamlayıcı bir yapıya kavuşturulmasının da temel hedefler arasında olduğunu belirten Çelik, Zorunlu Afet Sigortası’na (ZAS) yönelik çalışmaların 2026 yılı planları içinde yer aldığını sözlerine ekledi.



“Sigortalının korunması ve sektör istikrarı önceliğimiz”



SEDDK Başkanı Davut Menteş, konuşmasında düzenleyici ve denetleyici otorite olarak önceliklerinin sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak olduğunu vurguladı. Tüm çalışmaların odağında sigortalıların korunması ve sektörün sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıda ilerlemesinin yer aldığını belirten Menteş, bu süreçte tüm paydaşlarla yakın diyalog içinde hareket ettiklerini, Türkiye Sigorta Birliği’nin de en önemli paydaşlardan biri olmaya devam ettiğini ifade etti.



Menteş ayrıca, kurulun 14 maddelik 2026 gündemine ilişkin bilgi paylaşarak, sektörün hem üretim hem de miktarsal büyümede önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Sektörün büyüme göstergelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Menteş, poliçe adetlerinde yüzde 8, bireysel emeklilik sözleşmelerinde ise yüzde 5 artış yaşandığını belirterek, gelişimin bu göstergeler üzerinden takip edilmesi gerektiğini ve bu büyümeyi branş bazında yakından takip ederek sağlıklı gelişimi bu çerçevede değerlendirdiklerini dile getirdi.



“Sektörümüz güçlü temeller üzerinde geleceğe ilerliyor”



Eylül 2023’ten bu yana TSB Başkanlığı görevini yürüten Uğur Gülen ise veda konuşmasında sektörün geldiği noktaya ve potansiyeline dikkat çekti. “Sigorta sektörünü iyi bir yere konumladığımızı düşünüyorum.”diyen Gülen sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta sektörümüz; güçlü kurumsal yapısı, nitelikli insan kaynağı ve sağlam regülasyon altyapısıyla hedeflerine ulaşabilecek kapasiteye fazlasıyla sahip. Bu güçlü iş birliği kültürü sayesinde sektörümüzün büyümeye ve ülkemizin ekonomik dayanıklılığına katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum. Bugün bu görevi devrederken Türkiye Sigorta Birliği’nin çok daha güçlü bir geleceğe ilerlediğini görmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Yeni başkanımıza ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum.”