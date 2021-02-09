TÜİK, Türkiye İstatistik Sistemi’ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla geçen ay “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), internet sitesinden yapılan açıklamada, TÜİK’in, Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında ülkenin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri tespit etmek amacıyla belirli periyotlarda çeşitli konularda araştırmalar düzenlediği ve sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu belirtildi.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimlerin her alanı olduğu gibi istatistik alanını da etkilediği ifade edilen açıklamada, kurumun, ortaya çıkan bu yeni şartlarla etkinliğini artırmak için sürekli olarak yapısını güncellediği ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek için araştırmalarını geliştirmeye dönük çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kapsamda, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuyla Türkiye İstatistik Sistemi’ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla 2021 yılı ocak ayında İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ‘Sayım, araştırma ve proje çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir.’ hükmünü içeren 607. maddesi kapsamında oluşturulmuştur.”

Danışma Kurulunun, ülkedeki işgücü piyasasını ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda bütün olarak değerlendirmek amacıyla kurulduğu ve ilk toplantısını 4 Şubat’ta gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, kurulun ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğu bilgisine yer verildi.