Bankalar, iş yerleri ve kart sahibi müşterileri aynı platformda buluşturarak ABD’de kredi kartı pazarına yenilik getiren kart yönetimi ve sadakat uygulaması MyGini, yeni fonksiyonuyla küçük işletmelere, kredi kartı pazarında promosyon oluşturulmasına aracı olan başlıca platformlar kanalıyla, dijital ortamda kendi kampanyalarını oluşturma imkânı tanıyor. Bu özelliğiyle ABD’de bir ilk olduğu ifade edilen uygulama sayesinde küçük işletmeler ve perakendeciler, MyGini’nin ağından faydalanarak yerel veya ulusal bazda kendi kampanyalarını oluşturabilecek.

Bu kampanyalar istenirse sadece fiziksel mağazalarda veya online mağazalarda geçerli olabilecek. MyGini’nin yeni hizmeti herhangi bir kurulum veya katılım ücreti gerektirmezken, perakendecilerin hizmetten faydalanmak için, daha önce manuel olarak yürüttükleri süreç yerine, MyGini web sitesinde hazırlanmış formları dijital ortamda doldurması ve sadece birkaç dakika içinde kampanyasını hayata geçirmesi mümkün olacak. MyGini CEO’su Mehmet Sezgin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“2016 yılında, MyGini sadakat uygulamasını Amerika finans sektöründe, kredi kartı kullanıcılarıyla banka ve şirketler arasında, karşılıklı kazanç yaratacak bir altyapı eksikliği olduğundan hareketle kurduk. Bugün ekosistemindeki 60 milyon kart kullanıcısına ve kurumlara ödeme sistemleri ekseninde değer yaratan önemli bir platform haline geldi. Şimdi lansmanını yaptığımız yeni hizmetimizle, özellikle perakendeciler adına, Koronavirüs pandemisinin neden olduğu satışlardaki düşüşü, uygulayacakları kampanya ve promosyonlarla telafi etmeleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacağımıza inanıyoruz.’’