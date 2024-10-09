ARA
DOLAR
34,27
0,12%
DOLAR
EURO
37,63
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2873,48
0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9132,30
0,97%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türk Henkel, Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ ödülünü alan ilk şirketi oldu

Türk Henkel, Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ ödülünü alan ilk şirketi oldu

Türk Henkel’in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, ‘2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü'ne (Energy Management Insight Award) layık görüldü.

09 Ekim 2024 | 21:23
Türk Henkel, Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ ödülünü alan ilk şirketi oldu

Türk Henkel’in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, ‘2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü'ne (Energy Management Insight Award) layık görüldü. Bu ödül, temiz enerji teknolojisini ileri taşımak üzere tasarlanan programları desteklemek, dünya çapında temiz enerji ekonomisine geçişi teşvik etmek ve kazanılan tecrübeleri paylaşmak amacıyla oluşturulmuş küresel bir forum olan ‘Temiz Enerji Bakanlığı’ (Clean Energy Ministerial - CEM) tarafından verilmektedir. Türk Henkel, ülkemizde ve Henkel’in global yapısı içinde bu prestijli ödüle sahip olan ilk şirket olma ünvanını elde etti.

Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, küresel ISO 50001 Standardı’na göre sertifikalandırılmış bir enerji yönetim sistemi kurarak ve süreci başarıyla yöneterek söz konusu ödülü almaya hak kazandı. 
Ödülün verilmesindeki etken noktalardan bir diğeri ise, enerji yönetimi sürecinin kazanımları hakkında içgörüleri sunmak üzere detaylı bir vaka çalışması (case study) hazırlanması oldu.

Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası Direktörü Özgür Dilmen “Sürdürülebilir uygulamalar, Henkel’de şirket kültürümüzün parçası ve aynı zamanda gelecek vizyonumuzun da odağında yer alıyor. Bu doğrultudaki yoğun çaba ve çalışmalarımızla, global sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesindeki hedeflerimize kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyoruz. ‘Temiz Enerji Bakanlığı’ (Clean Energy Ministerial - CEM) tarafından iletilen ‘2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü (Energy Management Insight Award) ise beş yıllık süreçte titiz bir şekilde yürüttüğümüz ISO 50001 enerji yönetimi çalışmalarımızın bir sonucu…” şeklinde konuştu.  

Özgür Dilmen ödülü almaktan duydukları memnuniyeti ise şu sözlerle paylaştı. “Türk Henkel olarak, bu prestijli ödülü Türkiye'de alan ilk şirket olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz. ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefleri Çerçevemiz’ kapsamında belirlediğimiz, 2030 yılına kadar elektriğimizin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimize, kazandığımız bu ödül ile bir adım daha yaklaştık. Aldığımız ödülün, Türk Henkel’in çevresel sorumluluk ve enerji verimliliği konusundaki kararlılığının güçlü bir simgesi olarak, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolculuğumuzda bize büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum.”

Türk Henkel, Ankara Tüketici Markaları Fabrikası’nda ISO 50001 enerji yönetimi çalışmaları kapsamında beş yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, enerji performansının takip edilebilmesi için regresyon modelleri oluşturuldu. Bu modeller, her yıl geliştirilerek daha etkin bir hale getirildi. Bu sayede fabrika, günlük bazda tüm bölümlerde enerji performansını izleme ve hızlı aksiyon alabilme yeteneğine sahip oldu. Ayrıca her ay yayınlanan enerji bülteni ile çalışanlar da gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Enerji performansı, projeler ve sektördeki gelişmelerin paylaşıldığı bu platform, bir iletişim aracı haline getirildi.  Bununla birlikte Türkiye’de bir ilk olarak, fabrika kendi enerji etüt uzmanıyla kendi enerji etütlerini de gerçekleştirdi ve bu sayede enerji verimliliği fırsatları da belirlendi. Tespit edilen bu fırsatlar için fayda-maliyet analizleri kapsamında bir takvim oluşturuldu ve enerji verimliliği projeleri adım adım devreye alınarak mevcut performans sürekli geliştirildi. Sonuç olarak, bu beş yıllık süreçte fabrikanın enerji performansı %32 oranında iyileştirildi. Aynı dönemde toplamda 12.960 MWh enerji tasarrufu sağlandı ve 3.820 ton karbon emisyonu azaltılmış oldu. 

Türk Henkel’in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, daha önce de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliliğinde farkındalığı artırmak için her sene gerçekleştirdiği Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması’nda, geliştirdiği projeyle Türkiye üçüncülüğü elde etmişti.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2873,48 0,12%
  • ALTIN ONS 2607,65 -0,55%
  • BIST 100 9132,3 0,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,208 -0,051%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37101 -0,0175%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97 0,129%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2743 0,1165%
  • EURO/DOLAR 1,0941 0,0146%
  • EURO/TURK LIRASI 37,629 0,3669%
  • STERLIN/DOLAR 1,307 -0,00765%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL