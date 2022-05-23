İlaç fiyatların belirlenmesinde kullanılan ilaç euro kuru ile güncel piyasa kuru arasındaki büyük fark, sektörün üretiminde sorun yaratmasının yanı sıra toplumun ilaca erişiminde sıkıntılara neden oluyor. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, kur değişiminden dolayı yıl içinde ikinci kez kur güncellemesi beklentisini ifade ediyor.

Köklü geçmişi sayesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde artan üretim maliyetleri ve küresel tedarik sıkıntılarına rağmen toplumun ilaca erişimi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk ilaç endüstrisi, ilaç kuru nedeniyle zor günler yaşıyor. Global enerji fiyatlarındaki artış, tedarik ve lojistikte küresel olarak yaşanan sıkıntıların devam etmesi, ilaç aktif maddesi, yardımcı maddeler, ambalaj malzemeleri ve taşımacılık fiyatlarındaki artışlar, endüstrinin üzerindeki yükü artırıyor.

Maliyet artışlarıyla birlikte ilaç üreticileri, 2022’nin Şubat ayında 6,2925 TL olarak açıklanan ilaç euro kurundan dolayı zorlanıyor. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan ve güncel euro kurunun sadece yüzde 40’ına karşılık gelen bu rakam, tüm zamanların en düşük seviyesinde. Bu nedenle ilaç üretimi ve tedariki noktasında sorunlar yaşanırken ilaç endüstrisi de konuya dikkat çekiyor.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“2022 ilaç kuru Şubat ayında 6,2925 TL olarak belirlendi. Söz konusu kur, güncel Euro kurunun sadece %40’ına karşılık geliyor ve bu oran tüm zamanların en düşük seviyesinde. İlaç kuru maalesef içinde bulunulan yılın değil bir önceki yılın kur ortalamasına göre belirleniyor. Bu, sektörün mevcut cari yılda yaşanacak kur riskine karşı tamamen korumasız kalmasına neden oluyor. Endüstrimizin büyük kayıplar vermemesi ve toplumun ilerleyen süreçte ilaca erişiminde daha fazla sorun yaşamaması adına bu yıldan başlamak üzere ilaç kurunda yıl içinde birden fazla güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz”.