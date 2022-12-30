TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın aralık 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 8 bin 130 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 26 bin 485 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 10 bin 612 bin lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 4,41 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 98,41 oldu.

Ortalama bulgur fiyatı değişmezken un fiyatı geriledi

Araştırmaya göre, aralıkta süt, peynir ve yoğurt grubundaki tüm ürünlerin fiyatı arttı. Bu gruptaki en yüksek aylık artış yoğurtta görüldü.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta ortalama dana eti yüzde 20, kuzu fiyatı yüzde 10 arttı. Beyaz etlerden tavuk ve balıkta artış da yüzde 10 oldu. Bakliyatlardan kuru fasulyenin fiyatı yüzde 5 artış gösterirken kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 10 azaldı, yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi.

Aylık seviyede pirinç ve irmik fiyatı yüzde 5, makarna fiyatı ise yüzde 12 arttı. Ortalama bulgur fiyatı değişmezken un fiyatı geriledi. Ekmek fiyatı aynı kaldı.

Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları arttı. Patates geçen aya göre aynı kaldı. Salatalık, domates, biber gibi örtü altı sebzelerin fiyatları artarken karalahana ve limon fiyatları geriledi.

Kış meyvelerinden portakal ve mandalina fiyatları geriledi, greyfurtun fiyatı değişmezken yerli muzun fiyatı da düştü. Ortalama sebze kilogram fiyatı 16,24 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 13,14 lira oldu. Hesaplamada 24'i sebze ve 10'u meyve olmak üzere 34 ü ründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 15,14 lira olarak tespit edildi.

Aralık ayında zeytinyağı fiyatı yüzde 10, tereyağı yüzde 6 artarken ayçiçek yağı sabit kaldı, margarin fiyatları da geriledi.

Yeşil zeytin, bal, pekmez, reçel, salça, tuz, çay ve ıhlamur fiyatlarında aylık temelde değişim gözlemlenmedi. Baharatlarda yüzde 4'lük, şekerde yüzde 6'lık fiyat düşüşü yaşandı.