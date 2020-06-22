Turkcell, yüzde 55 paya sahip olduğu İnteltek şirketindeki tüm paylarını, aynı şirketin diğer ortağı Intralot Iberia’ya satmak için Rekabet Kurulu’na başvurmuştu.

Kurulun birleşme ve devralmalar hakkındaki kararları Rekabet Kurumunun sitesinden yayımlandı.

İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Intralot Iberia Holdings SAU tarafından devralınması işlemi kurulca uygun bulundu.

En zengin işadamlarından

1.2 milyar dolarlık servete sahip Socrates Kokkalis’e ait olan Intralot, 1992 yılında kuruldu. 5 bin 400 çalışanı olan Intralot’un cirosu 1.2 milyar Euro civarında. Hisseleri Atina Borsası’nda işlem gören şirketin 53 ülkede operasyonu bulunuyor.

Bozankaya’nın elektrikli otobüs projelerinin Karsan’a devrine izin

Öte yandan, Bozankaya’nın ürün gamında yer alan elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının Karsan’a devredilmesi işlemine Rekabet Kurulundan izin çıktı.

Buna göre, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (Karsan) ile Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat AŞ (Bozankaya) arasında imzalanan Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme ile Bozankaya’nın ürün gamında yer alan 10,5-25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak üzere) ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere) Karsan’a devredilmesi işlemine izin verildi.