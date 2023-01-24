Türkiye’de AIRBNB’ye rakip Villa Kiralama Platformu!

Sektörün kurucu firmalarından biri olan Villa Kiralama Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından tamamen kendi sermaye tecrübe ve birikimleri ile hayata geçirilen bu proje ile sektör artık lokal firmaların tekelinden çıkması hedefleniyor. Villa kiralama sektörünün zorluğu sebebi ile giriş yapamayan Seyahat acenteleri, hem Ortak Pazaryeri platformu üzerinden konuklarına rezervasyon alabilecek, hem de Villa Sahiplerinin bu pazara dahil olarak, bayi satış ağından faydalanarak mülklerini rahatlıkla kiralayabilmelerinin önü açılacak.

İspanya ve Yunanistan da yıllardır uygulanan tatil evi kiralama modeli Türkiye’de yaklaşık 15 yıl önce başlamış durumdadır. Bu kadar kısa süre içinde tatil literatürüne giren kiralık villa ve villa kiralama pazarı özellikle pandemi sürecinden sonra zirve noktasına gelmiş durumdadır. 13 yıldan bu yana Sektör ile ilgili altyapı ve tanıtım faaliyetlerine imza atan firmalar arasında olan Villa Kiralama Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti., hazırladığı yeni sistem ile yurt dışına giden ciddi miktardaki getiriyi yurt içine taşıyarak, Türkiye pazarında Airbnb, Homeaway, Wimdu, Flipkey ve VRBO gibi uluslararası firmalarla rekabet içine gireceği öngörülüyor.

Ortak Pazar yeri sistemi ülke ekonomisine de katkıda bulunacak…

Villa Kiralama Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti. kurucusu ve müdürü Erdal OKURGAN, “Villa kiralama sektöründe her yıl ciddi bir rezervasyon sayısının ve gelirin yurt dışındaki bu yurtdışı kökenli firmalara kaydığını, ülkemizde ofisi, elemanı olmayan ve vergi vermeyen bu firmalara giden gelirlerin ülke ekonomisine ve turizm sektörüne büyük zarar vermektedir. Yeni sistem ile ev sahiplerinin bu yurt dışı firmalara ihtiyaç duymadan, yüzlerce hatta binlerce seyahat acentesine kolayca ulaşabileceği, ve bu rezervasyonların güvenli bir şekilde ülkemize kazandırılacağı öngörülmektedir” dedi...

Villa Kiralama sektöründe “yeni nesil kiralama” Dönemi

“Yeni nesil villa kiralama” sloganı ile sektörde 2.yılına giren villakiralama.com, şu an 1700 civarı ev sahibine ve 400’ün üzerinde TURSAB’a bağlı seyahat acentesi olan bayisi ile bir online satış ağı kurmuş durumdadır. Sektörde ve yeni platformda en çok ilgi gören villaların; pansiyon fiyatına gecelik olarak kiralanabilen büyük kapasiteli lüks villalar, yeni evlenen çiftlerin tercih ettiği Balayı villaları ve özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tercih ettiği muhafazakar düşünce yapısına sahip ailelerin tercih ettiği muhafazakar villalar olduğunu belirten Okurgan sözlerine şu şekilde devam etti;

“13 yıldan bu yana B2C iş modeli ile direkt tatilcilere yönelik “Kiralık Villada Tatil” markamız ile faaliyetimize devam ettiğimiz dönemde ülkemizde düzenlenen Turizm fuarlarında yaptığımız katılımlar ve tanıtımlar bize çok şey öğretti. Özellikle Seyahat Acentelerimizin bizlere yaptığı partnerlik tekliflerinden ve taleplerinden yola çıkarak başlattığımız projemiz, 2021 yılının ortalarında faaliyete geçerek hizmet vermeye başlamıştır. Şu an sadece Tursab’a Kayılı seyahat acentelerinin bayilik başvurularının kabul edildiği sistemimizde, altyapı ve tüm organizasyon 2 bölge ofisinde 20 kişilik ekibimizce yapılmaktadır. Villa kiralama sektörünün kalbi olan Kalkan ve Fethiye bölgelerinde iki bölge ofisimiz ve Sapanca, Bodrum gibi diğer bölgelerde de mobil ekiplerimiz görev başındadır. Bayimiz olan Seyahat Acentelerimize sağladığımız tamamen ücretsiz olan ve kendilerine özel kendi logoları ve firma bilgileri ile hazırlanmış, villa kiralama sayfalarından kiralık villa listelerini görebilmekte; komisyon dahil fiyatlarla kendi konukları için rezervasyon alabilmektedirler. Konuklar bu bayi sayfasında bulunan gelişmiş arama motoru ve filtreleme sistemi sayesinde kendilerine en uygun villayı bularak rezervasyonlarını güvenle yapabilirler.

Bu villalar ve rezervasyonlarla ilgili Tüm organizasyon Tursab’a kayıtlı bir seyahat acentesi olan firmamız tarafından sağlanmaktadır. Bayi ödemeleri haftanın belli günlerinde yapılmakta olup, sisteme giriş için de herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ayrıca yıllık bir aidat da bulunmamaktadır. Tamamen kendi sermayemiz ile gerçekleştirdiğimiz bu proje de bizlere yazılım ve reklam organizasyonları ile ilgili destek verecek yatırımcılarımıza da açık durumdadır” dedi.

Ev sahipleri için Ücretsiz Rezervasyon takip Sistemi…

Sistemimizde yurt dışındaki firmalarda bile olmayan ekstra bazı özellikler ev sahiplerimize ücretsiz olarak verilmektedir. Ev sahiplerinin sadece basit bir başvuru formu doldurarak ile ücretsiz kayıt olduğu sistem %5 ‘lik cazip bir komisyon oranı çalışmakta geriye kalan komisyonlar müşteriden alınmaktadır. Ayrıca piyasada başka siteler ile paylaşılan ve Sor-sat olarak adlandırılan bir şekilde pazarlanan villaların takibi için ayrı bir sistem bulunmaktadır. Ev sahipleri bu sistemden diğer firmalar ile paylaştıkları evleri için aldıkları rezervasyonları da organize edebilir buradaki ortak takvim sistemini de ücretsiz kullanabildiğini belirten Erdal Okurgan şunları söyledi;

“Ev sahiplerimiz için oluşturduğumuz kullanıcı dostu yönetici panelinde herkesin basitçe ve rahatça anlayabileceği bir şekilde mülk girişi yapılabilmektedir. Ayrıca yine Türkiye’de ilk olarak rezervasyonlarını organize edebileceği SOR-SAT panelini de devreye sokmuş durumdayız. Bu bölümde SMS vasıtası ile diğer firmalara da bilgi aktarımı sağlanabilir, farklı yerlerden gelen Rezervasyon bilgileri de takip edilebilir bir platform haline getirilmiştir. Sisteme kayıtlı 1700 ev sahibimiz bu sistemli verimli bir şekilde kullanmakta, ayrıca 400‘e yakın bayiimizin olduğu geniş ve kaliteli bir pazara da sunulmaktadır. Hedefimiz 2023 yılında 1000 acente bayi ye ve sisteme kayıtlı en az 2000 villaya ulaşmaktır.” dedi.

Tamamen kendi sermayesi ve birikimi ile hazırlanmış Yerli bir girişim olan Villakiralama.com, bu projesi ile hem turizm fuarlarında hem de başvuru sayısı açısından büyük ilgi gördü.Rezervasyon işlem hacmi yıllık milyarlar ile ifade edilen villa kiralama sektörünün, yurt dışındaki firmaların tekeli yerine yerli ve milli girişimlere yönelmesinin ülkedeki Turizm ekonomisine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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