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  • Türkiye'de en çok hangi tarayıcı kullanılıyor? Ocak 2023 rakamları...

Türkiye'de en çok hangi tarayıcı kullanılıyor? Ocak 2023 rakamları...

Bugün dünyada ve Türkiye'de kullanılan pek çok tarayıcı var. Tarayıcı yelpazesi oldukça geniş. Peki hem dünyada hem Türkiye'de en çok hangi tarayıcı kullanılıyor? İşte Ocak 2023 rakamları...

05 Şubat 2023 | 00:41
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Türkiye'de en çok hangi tarayıcı kullanılıyor? Ocak 2023 rakamları...

Chrome, Edge, Safari veya Firefox... En çok hangi tarayıcı kullanılıyor? Chip'in haberine göre Statcounter verileri bu soruya bir cevap veriyor. Ocak 2023 verilerine göre masaüstünde dünya genelinde Chrome açık ara 1'inci sırada. Google tarayıcı yüzde 66 civarında bir pazar payına sahip. Böylece, üç bilgisayardan ikisinde, kullanıcılar Chrome kullanıyor.

DÜNYA ÇAPINDA POPÜLER MASAÜSTÜ TARAYICILARI

Microsoft'un Windows 10 ve 11'de önceden yüklenmiş olan tarayıcısı Edge (yüzde 11), Chrome'un ardından ikinci sırada. Apple cihazlarına önceden yüklenmiş Safari tarayıcısı yüzde 9'la üçüncü sırada. Firefox (yüzde 6,9) dördüncü sırada yer alıyor. Bunu yaklaşık yüzde 3,4 ile Opera ve Çin'de yaygın olan ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'i tarafından kullanılan 360 Safe takip ediyor.

TÜRKİYE'DE POPÜLER TARAYICILAR (TÜM PLATFORMLAR)

1-Chrome 79.69%
2-Safari 9.45%
3-Samsung Internet 3.87%
4-Opera 2.97%
5-Edge 1.59%
6-Yandex Browser 0.92%

TÜRKİYE'DE POPÜLER MASAÜSTÜ TARAYICILARI

1-Chrome 78.88%
2-Opera 7.28%
3-Edge 5.95%
4-Safari 2.65%
5-Firefox 2.43%
6-Yandex Browser 1.38%

TÜRKİYE'DE MOBİL SIRALAMASI

1-Chrome 80.09%
2-Safari 11.76%
3-Samsung Internet 5.34%
4-Opera 1.44%
5-Yandex Browser 0.75%
6- UC Browser 0.23%
 

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