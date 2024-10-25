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Türkiye’nin ilk editörlük kitabı yayında

Kitap editörlüğünü her yönüyle inceleyen Sibel Atam'ın yazdığı "Tüm Yönleriyle Editörlük" kitabı, Türkiye’de bu alandaki önemli bir eksikliği gideriyor.

25 Ekim 2024 | 12:27
Türkiye’nin ilk editörlük kitabı yayında

Ülkemizde hak ettiği değeri yeni yeni kazanmaya başlayan ancak pek çok açıdan, kendi içinde bilinmezlikler barındırmaya devam eden editörlük mesleğinin artık bir kitabı var. Bu güne kadar 40’a yakın eseri dilimize kazandıran Sibel Atam, çevirinin yanında kendi kitaplarını da yazmaya başlamış ve "Tüm Yönleriyle Editörlük" kitabı da bu sayede ortaya çıkmış. 

Editörlüğü en ince ayrıntısına kadar inceleyen bu kaynak, ister edebiyat alanında uzmanlaşma yolunda ilerleyen bir kişi olsun, ister edebiyatın yollarında amatörce dolanan bir edebiyat aşığı okur olsun, samimi üslubuyla bir yol gösterici oluyor. Bu kitapta yer alan bilgi ve açıklamalar editörlük mesleğini ve mesleğin icra edilişini daha yakından tanıtıyor. 

Kitap editörlüğünü her yönüyle inceleyen Sibel Atam'ın yazdığı "Tüm Yönleriyle Editörlük" kitabı, Türkiye’de bu alandaki önemli bir eksikliği gideriyor. Hatta sadece editörler için değil, yazarlar için de bir kılavuz kitap olma özelliğini taşıyor. Editörlüğün türlerine göre ele alınıp incelenmesi, metin türlerinin detaylı bir şekilde işlenmesi editörlere ve editör adaylarına faydalı olduğu kadar yazarlara da editörlerin kendilerinden neler bekleyeceği noktasında hayli faydalı ve değerli bilgilerle dolu. 

Tüm Yönleriyle Editörlük, mesleklerine editör olarak devam etmek isteyen basın yayın ve gazetecilik, radyo televizyon ve sinema bölümlerinde okuyan öğrenciler için de tam bir kılavuz kitap olma özelliği taşıyor.

 

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24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
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İLERİ
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