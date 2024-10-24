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TUSAŞ'a saldıran diğer teröristin de kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün TUSAŞ'a terör saldırısı düzenleyen kadın teröristin de kimliğinin belli olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi." dedi.

24 Ekim 2024 | 15:02
TUSAŞ'a saldıran diğer teröristin de kimliği belli oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" bilgisi paylaştı.

ERKEK TERÖRİSTİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLMUŞTU

Yerlikaya daha önce yaptığı açıklamada TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin de terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini bildirmişti. Yerlikaya "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez" demişti.

 

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Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
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GERİ
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