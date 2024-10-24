TUSAŞ'a saldıran erkek teröristin kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez."



8 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."

Bakan Güler: Toplam 47 terör hedefi tam isabetle vuruldu



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Dün gece 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Ülkenin ve halkın güvenliği ile huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye, bu coğrafyadan son terörist yok olup gidinceye kadar mücadelelerine artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Güler, şunları kaydetti: "Nitekim dün gece kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG, başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır."







