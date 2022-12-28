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  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tedbir amacıyla durdurulan uçuşlar yeniden başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tedbir amacıyla durdurulan uçuşlar yeniden başladı

İstanbul Tuzla'da doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir süre durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

28 Aralık 2022 | 14:32
Son Güncellenme: 28 Aralık 2022 | 15:26
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tedbir amacıyla durdurulan uçuşlar yeniden başladı

Edinilen bilgiye göre, Tepeören mevkisi Ebubekir Caddesi'nde boş arazide bir vatandaşın zemin etüdü çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye BOTAŞ, İGDAŞ, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin zarar gören doğal gaz boru hattında başlattığı onarım çalışması sürüyor.

Gaz sızıntısının yaşandığı doğal gaz boru hattı uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu. Bu sırada, yakıtın az olması nedeniyle iniş talebinde bulunan 4 uçaktan 3'ü İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Tedbir olarak bir süre uçuş operasyonları durdurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş ve kalkışları yeniden başladı. (AA) 

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