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‘UEZ sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en önemli ekonomi zirvesi’

Doğan Burda Dergi Grubu CEO’su Cem M. Başar Cnbc-e televizyonundaki Kazandıran Strateji programına katıldı. Cem Başar; Sapanca’da 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) 2025 hakkında bilgi verdi.

15 Nisan 2025 | 19:08
‘UEZ sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en önemli ekonomi zirvesi’

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği bu ufuk açıcı zirvede, hem Türkiye hem de global iş dünyasındaki trendlerin anlatılacağını ifade eden Cem Başar, “UEZ için geri sayım başladı. Geçen sene yaklaşık 70 konuşmacımız, 1500 ziyaretçimiz oldu, oturumları ve panelleri takip etti. Çok başarılı bir zirve geçirdik. Baktığımızda sadece Türkiye’nin değil, Balkanların en önemli ekonomi zirvesi” dedi.

Bu işe başlarken, Türkiye’nin Davos’u olma düşüncesiyle yola çıktıklarını, bu nedenle etkinliği Uludağ’da organize ettiklerini anlatan Başar, “Ancak pandemi döneminden sonra Sapanca’ya taşıdık. Bu yıl Rönesans Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede ana tema ‘Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek’… Çok sayıda yabancı konuşmacımız da var. Herkesi bekliyoruz. Bu senenin ana teması ‘Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5,0’. Şu anda ABD’de ve AB’de yaşanan gelişmelerin gelecekte nasıl bir şekle gireceğini herkes merak ediyor. Yabancı birçok konuşmacımızla bu konuda fikir alışverişi yapacağız” diye konuştu.

‘YAYINCILIĞIN EN KÖKLÜ MARKASIYIZ’

Doğan Burda’nın, dergi yayıncılığının en köklü markası olduğundan bahseden Başar, şunları söyledi: “Doğan Burda 45 yıldır dergi yayıncılığı yapan bir şirket. Türkiye’de satılan yabancı dergilerin yüzde 99’unu da biz getiriyoruz. Ana işlerimizden biri de bu. Ayrıca kendi yayınladığımız Atlas, Ekonomist gibi yerli dergilerimiz ve Hello, Elle ve Capital Dergisi önemli yabancı dergilerimiz arasında. Politika ve spor dışında her segmentte bir dergimiz var. Toplamda ise 92 markamız var ki bu dünyada çok az bulunan bir sayı. Totalde dergi pazarında yüzde 50 pazar payımız var. Reklamda daha fazla pazar payımız olduğunu öngörüyoruz. Lider grup olarak bu işe devam ediyoruz.”

‘EVENT / ORGANİZASYON EN BÜYÜK İŞLERİMİZDEN BİRİ’

Grubun en büyük işlerinden birinin de event organizasyon işi olduğunu kaydeden Başar, sözlerine şöyle devam etti: “UEZ’i de bu kapsamda hayata geçiriyoruz. Bizim ana işlerimizden biri de event organizasyon işi oldu. Eskiden çok küçük başlamamıza rağmen artık cirolarımız dergiyle eşit konuma geldi. Yılda 100’e yakın organizasyon yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda 500 önemli şirketin liderlerine ödül vereceğimiz Capital 500 ödül törenimiz var. Türkiye’nin en önemli dekorasyon dergisi olan Elle Decoration tarafından düzenlenen ve her yıl yüzlerce profesyoneli bir araya getiren EDIDA ödüllerimiz var. Şu anda önceliğimiz dijitalleşme. Şu anda cirosal olarak dijitalleşmeden fazla pay alamıyoruz. Ciromuzun yüzde 10-15 kadarı bu kanaldan geliyor. Bununla ilgili grup olarak bu alanda çok ciddi yatırımlarımız var.”

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UEZ2025
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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
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