'Kriz kahini'nden videolu mesaj: Türkiye'ye geliyor... Neler konuşacak?

Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla gerçekleştirilecek zirvede açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Rönesans Holding ana sponsorluğunda düzenlenecek olan UEZ 2025’te Federal Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk İş Konseyi Eşbaşkanı Christian Wulff ile İspanya’nın eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero konuşmacı olarak yer alacak.

“Kriz kahini” Roubini de UEZ’de olacak

UEZ 2025, iş dünyasının liderlerini ve alanında uzman isimleri bir araya getirerek, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, ekonomik dalgalanmalar ve gelecek trendleri gibi kritik konulara odaklanacak. Mehmet Şimşek, Wulff ve Zapatero’nun yanı sıra, kriz kahini olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Prof. Nouriel Roubini, Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Profesörü Ali Hakan Kara gibi iş ve ekonomi dünyasının önemli isimleri de zirvede konuşmacı olarak yer alacak.

VİDEOLU MESAJ: UEZ'DE HANGİ KONULARDA KONUŞACAK?

Roubini, UEZ öncesi gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi: Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne katılacak ve konuşma yapacağım. Küresel ekonomide ve jeopolitik alanlarda büyük belirsizliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Küresel düzende ekonomik, parasal, finansal, ticari, teknolojik, siyasi ve jeopolitik değişimler söz konusu. Ben de bu konuların yanı sıra, ABD’nin korumacı politikalarının yol açtığı ticaret savaşları riskini ele alacağım. Bu yıl Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne katılıyorum ve sizlerle orada buluşmayı büyük bir heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederim".



NASIL KATILIRIM?

Katılımcılar, www.uluslararasiekonomizirvesi.org adresinden kayıt yaptırarak UEZ 2025’in programı ve detayları hakkında bilgi edinebilecekler.

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