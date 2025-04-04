Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla gerçekleştirilecek zirvede açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Rönesans Holding ana sponsorluğunda düzenlenecek olan UEZ 2025’te Christian Wulff küresel ekonomik dönüşüm, sürdürülebilir büyüme ve Avrupa-Türkiye ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği konularında önemli bir figür olan Wulff, küresel ticaretin yeni dinamikleri ve Avrupa’nın ekonomik geleceği hakkında görüşlerini paylaşacak.

Christian Wulff, Almanya Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kurması ve Almanya’daki Türk toplumuna yönelik kapsayıcı söylemleriyle dikkat çekmişti. Özellikle entegrasyon, yatırım fırsatları ve uluslararası iş birlikleri konularında güçlü mesajlar vermesi beklenen Wulff, UEZ 2025’te küresel ekonominin geleceğine dair vizyonunu aktaracak. Wulff’un ayrıca Avrupa Rusya ilişkileri, ABD Başkanı Trump’ın politikaları, Çin’deki gelişmeler hakkında da açıklamalar yapması bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kurması ve Almanya’daki Türk toplumuna yönelik kapsayıcı söylemleriyle dikkat çekmişti. Özellikle entegrasyon, yatırım fırsatları ve uluslararası iş birlikleri konularında güçlü mesajlar vermesi beklenen Wulff, UEZ 2025’te küresel ekonominin geleceğine dair vizyonunu aktaracak. Wulff’un ayrıca Avrupa Rusya ilişkileri, ABD Başkanı Trump’ın politikaları, Çin’deki gelişmeler hakkında da açıklamalar yapması bekleniyor. İspanya’da 2004-2011 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenen José Luis Rodríguez Zapatero da görev yaptığı dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler kurmuştu. 2005 yılında, dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile "Medeniyetler İttifakı " girişimini başlatan Zapatero, farklı kültür ve inançlar arasındaki diyalogu artırmayı hedefliyordu.

da görev yaptığı dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler kurmuştu. 2005 yılında, dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile " girişimini başlatan Zapatero, farklı kültür ve inançlar arasındaki diyalogu artırmayı hedefliyordu. Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) gelen Zapatero, özellikle sosyal reformlar, barışçıl dış politika ve Avrupa Birliği entegrasyonu konularındaki politikalarıyla tanınıyor. Son dönemde dünyada yaşanan sıcak jeopolitik gelişmeler sonrası Zapatero’nun UEZ’de yapacağı açıklamalar merak ediliyor.

“Kriz kahini” Roubini de UEZ’de konuşacak

UEZ 2025, iş dünyasının liderlerini ve alanında uzman isimleri bir araya getirerek, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, ekonomik dalgalanmalar ve gelecek trendleri gibi kritik konulara odaklanacak. Mehmet Şimşek, Wulff ve Zapatero’nun yanı sıra, kriz kahini olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Prof. Nouriel Roubini, Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin gibi iş dünyasının önemli temsilcileri de zirvede konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcılar, www.uluslararasiekonomizirvesi.org adresinden kayıt yaptırarak UEZ 2025’in programı ve detayları hakkında bilgi edinebilecekler.

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