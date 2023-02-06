ARA
Bist 100
4615,56
-6,38%
Bist 100
Dolar/TL
18,8309
-0,0078%
Dolar/TL
Euro/TL
20,155
-0,2926%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0703
-0,2414%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1131,33
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksaklıklara yol açıyor.

06 Şubat 2023 | 00:13
0
Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksaklıklara yol açıyor.

Yarıyıl tatilinin son gününde yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu Uludağ'da kar yağışı ve tipi etkisini gösteriyor.

Oteller Bölgesi'nden dönüş yapmak isteyen tatilcilerden bazılarının araçları gün içinde şiddetini arttıran kar nedeniyle kayganlaşan yolda hasarlı kazalara karıştı. Kayan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Uzun süredir trafiğe kapalı olan yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, kaza yapan araçları yol kenarlarına aldıktan sonra ulaşımı kademeli sağlıyor.

Jandarma ekipleri, Milli Park Gişeleri'nden Oteller Bölgesi'ne geçmek isteyen sürücüleri de geri döndürüyor.

AFAD, NAK, AKUT, ANDA, UMKE ve JAK'ın da aralarında bulunduğu ekipler, bölgede tedbir amaçlı bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtıyor.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, "Uludağ’a çıkan sürücülerimizden bazıları yolda kayarak trafiğin durmasına neden olmuştur. Ekiplerimiz müdahale etmekte güçlük çekmekle beraber yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz yine de soğukta içinizi ısıtmak için yanınızdayız." ifadelerini yer verildi.

"Uzun süre kontak kapattığımız zamanlar oldu"

Yolda kalanlardan Murat Kumaş, AA muhabirine, tatil için çıktıkları yolda kaldıklarını söyledi.

Ekiplerin çalışmasıyla hareket edebildiklerini belirten Kumaş "Biz Uludağ'dan inerken bir anda mahsur kaldık. 3 saat civarında kaldık. Yolda kaza olmuş sanırım. Araba çalışır vaziyetteydi hep, çocuklar biraz sıkıntı yaşadı." dedi.

Salih Demirkol, 5 kilometrelik yolu 3 buçuk saatte ilerleyebildiklerini ifade ederek, "Yukarıda uzun süre kontak kapattığımız zamanlar oldu. Bir sıkıntı yaşamadık, sadece bekledik." bilgisini paylaştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1131,33 0%
  • ALTIN ONS 1868,63 0,01%
  • BIST 100 4615,56 -6,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8309 -0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 20,155 -0,2926%
  • EURO/USD 1,0703 -0,2414%
  • INGILIZ STERLINI 1,19806 -0,35432%
  • JAPON YENI 132,149 -0,361%
  • KANADA DOLARI 1,34289 -0,1034%
  • RUS RUBLESI 70,815 -0,9719%
Günün En Çok Okunanları
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
GERİ
İLERİ
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL