Cayman Adaları bayraklı, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat Marmaris'te liman ziyareti gerçekleştirdi.​​​​​​​

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan yata, Aliağa Rafinerisi'nden 3 tankerle getirilen 81 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

Hindistan çelik sektörünün önde gelen iş insanlarından Lakshmi Mittal'a ait olduğu belirtilen yat, ikmalin ardından ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Atina kentine doğru yola çıktı.​​​​​​​ Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu bulunuyor. SuperYachtFan'a göre 300 milyon dolar olarak değerlendirilen Alaiya'nın yıllık işletme maliyetlerinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Mittal, yatın dördüncü sahibi. 2019'da Alexei Fedorychev tarafından alınan yat daha sonra Lürssen ve Alisher Usmanov tarafından kullanıldı.

Lakshmi Mittal kimdir?

Forbes Milyarderler Listesi'nde 113'üncü sırada yer alan Lakshmi Mittal'in toplam serveti Temmuz 2025 itibarıyla 18,9 milyar dolar. Mittal, üretime göre dünyanın en büyük çelik ve madencilik şirketi olan ArcelorMittal'in başkanlığını yürüyor. Şirketin toplam geliri 68 milyar dolar. Mittal, 2021 yılında şirketteki CEO'luk koltuğunu oğlu Aditya Mittal'e bıraktı. Ancak hala icra kurulu başkanlığı ünvanını koruyor.