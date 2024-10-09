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Yaralı geyik fabrika bahçesine sığınmıştı! Silahla vurulmuş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunarak tedaviye alınan geyiğin ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.

09 Ekim 2024 | 14:28
Yaralı geyik fabrika bahçesine sığınmıştı! Silahla vurulmuş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kızıl geyiğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikteki tedavisi sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Şükrü Erdem Onur, hayvanı anesteziye alıp tedaviye başladıklarını, çekilen röntgende ayakta kırık olduğunu gördüklerini ifade etti.

Ateşli silahla yaralanma sonucu ayağında çok sayıda saçmanın olduğunu gördüklerini kaydeden Onur, şunları belirtti:

"Ayağı çok kötü durumdaydı. Her iki tarafta tenis topu büyüklüğünde çıkıntılar var. Bunların kemik üremesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen geyik önümüzdeki hafta ortopedi operasyonuna alınacak. Zorlu bir operasyon olacak. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şekilde doğada yaşadığını tahmin ediyoruz. Kızıl geyiği, sağlığına kavuşturup yeniden doğal yaşam alanına bırakmak istiyoruz."

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 7 Ekim'de organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın bahçesinde yaralı halde bulunan geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürülmüştü.

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