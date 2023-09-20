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Yeni Clio satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen Yeni Clio, Türkiye'de satışa çıktı. Peki, yeni Clio satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar

20 Eylül 2023 | 23:07
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Yeni Clio satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Clio, far imzası, dijital ön konsolu ve sportif esprit alpine donanım seçeneği gibi özellikleriyle Türkiye'de satışa çıktı. İşte yeni Clio'nun özellikleri ve fiyat listesi
 

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7 RENK SEÇENEĞİYLE GELİYOR

7 RENK SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Yeni Renault Clio, yeni tarzıyla satışa çıktı. Yeni Clio'da far imzası, kesin çizgiler dikkat çekiyor. Yeni Clio, beyaz, yıldız siyah, mineral gri, demir mavi, alev kırmızı, mercan turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı kaya gri olmak üzere 7 gövde rengiyle yollara çıkıyor.
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Ebatları 17 inçe kadar ulaşan; farklı donanımlarla kombine edilen ikisi alüminyum alaşımlı olmak üzere 4 jant seçeneği bulunuyor.
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ÖN KONSOL

ÖN KONSOL

Yeni Clio'nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor, Techno Esprit Alpine donanım seviyesinde ise opsiyon olarak 10 inç dijital ekran seçeneği sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. 391 litreye kadar bagaj hacmine sahip. Yeni Clio'nun multi-sense teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenliyor.
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Teknolojisi güncellendi

Teknolojisi güncellendi

Renault'dan yapılan açıklamaya göre teknoloji de güncellendi. Multi-sense ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve sürüş destek sistemleri, sezgisel bir deneyim hedeflemiş. Yeni Clio, sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere 3'e ayrılıyor. Aktif acil fren destek sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 360 derece kamera gibi öne çıkan sistemlere sahip.
5

Yeni Clio, farklı enerji kaynakları kullanan farklı güç aktarma sistemlerine sahip. 145 hp E-Tech full hybrid bunlardan biri olarak seçenekler arasında yerini alıyor. Renault'un açıklamasında "e-Tech Full Hybrid teknolojisi, 150'nin üzerinde patent ve Renault'nun Formula 1 deneyimlerini içeriyor. Enerji geri kazanım işlevi bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Yeni Clio'yu daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor. Sistem, iki elektromotor ile 4 silindirli, 1,6 litre 69 kW (94 hp) içten yanmalı motor, akıllı multi-mode debriyajsız vites kutusu ve 1,2 kWsa bataryadan oluşuyor" deniliyor. Açıklamaya göre e-Tech Full Hybrid güç aktarma sistemi içten yanmalı motor ve elektrik motoru 14'e kadar farklı modda kombine edebiliyor.
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3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor.
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Atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor seçeneği de var. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. 5 vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor.
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TCe 100 LPG 3 silindirli turbo motor Yeni Clio'da da görev yapıyor. Bu çift yakıtlı sistem iki deposu da dolu olduğunda toplam 1.000 kilometrenin üzerinde yol kat edebiliyor.
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YENİ RENAULT CLİO SATIŞ FİYATI NE KADAR

YENİ RENAULT CLİO SATIŞ FİYATI NE KADAR

Yeni Clio'nun Equilibre versiyonu 826 bin 900 TL'den başlayan, Evolution versiyonu ise 959 bin 900 TL'lik fiyatıyla yollara çıktı. İki farklı motor seçeneği bulunan Techno Esprit Alpine donanımın TCe 90 hp x-tronic versiyonu 1 milyon 23 bin 900 TL'den, e-Tech full hybrid 145 hp versiyonu ise 1 milyon 248 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.
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YENİ CLİO FİYAT LİSTESİ

YENİ CLİO FİYAT LİSTESİ

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