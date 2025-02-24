Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteorolojinin tahminlerine göre ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteorolojinin tahminlerine göre ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıkların doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin açıklamasında şu yorumlar var:
- Yağışların; Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi , yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat!