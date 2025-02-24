Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteorolojinin tahminlerine göre ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin tahminlerine göre ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıkların doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin açıklamasında şu yorumlar var: