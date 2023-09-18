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Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

Renault yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli'nin tanıtımı, birçok medeniyetin izlerini ve İpek Yolu kültürünün zenginliğini barındıran Van'da yapıldı.

18 Eylül 2023 | 23:44
Son Güncellenme: 18 Eylül 2023 | 23:54
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Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

Renault açıklamasına göre, tarihi Van Kalesi’nin aynası konumundaki Van Müzesi'nden başlayan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli test sürüşüne bölgenin eşsiz coğrafyası ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, Megane adının hem Türkiye hem de Avrupa için oldukça önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Megane Hatchback modelimiz Avrupa’da 28 yıl, 4 jenerasyon boyunca 1,3 milyon adette sattı. Megane, tüm gövde tipleri ile son 20 yıllık satışlara baktığımızda Türkiye binek pazarında en çok satan 3. otomobil konumunda. Şimdi Megane efsanesi elektrik devriminde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli 160 kW motoru ile segmentindeki en yüksek güce ve şarjlanma özellikleri ile segmentteki en iyi değerlere sahip. Ayrıca segmentindeki en yüksek batarya kapasitelerinden birine sahip. Bu sayede ortalamada 450 km WLTP menzili, şehir içinde ise 530 km menzil sunabiliyor."

Austral ve ağustos itibarıyla satışlarına başladıkları Megane E-Tech ile C segmentinin yüzde 98’ine erişim sağladıklarını bildiren Çağdaş, "2012 yılından itibaren günümüze geldiğimizde Türkiye’de 5 bin adetten fazla elektrikli otomobil sattık ve ODD verilerine göre en çok elektrikli otomobil satan marka konumundayız. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen markalardan biriyiz ve elektrikli araçlar konusunda sektörde öncü bir markayız. Renaulution stratejimiz ile bu durumu daha da güçlendirmek ve tam olarak elektrikli otomobiller ile özdeşleşmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

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Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

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Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Van'da tanıtıldı

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