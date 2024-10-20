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  • "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanedeki hastalar sevk edildi

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanedeki hastalar sevk edildi

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'ndeki hastaların sevki tamamlandı.

20 Ekim 2024 | 22:15
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanedeki hastalar sevk edildi

AA'nın haberine göre hastanede tedavi gören hastalar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevk işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanenin girişine şerit çekildiği ve kapısına "Hastanemiz kapalıdır" notunun yazıldığı görüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturmada adı geçen özel hastaneler arasında yer alan Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin, Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararı, hastane yönetimine dün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edilmişti.

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Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.10.2024)
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Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
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Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
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İLERİ
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