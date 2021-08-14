Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için geliştirilen yerli Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) sergilenecek.

AA’nın haberine göre son dönemde bir dizi Ar-Ge projesi yürüten MKE AŞ, bu çalışmaların geldiği noktayı IDEF’te ortaya koyacak.

Bu kapsamda, Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenecek.

Yakın Hava Savunma Sistemi Projesi ile gemilerin başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki fırkateynler, tanker ve çıkarma gemilerinde Phalanx CIWS (ABD) ve Sea Zenith CIWS (İsviçre) yakın hava savunma sistemleri kullanılıyor. Mevcut sistemlerde, üretici ülkelerden kaynaklı sebeplerle modernizasyon ve teslimat süreçlerinde gecikmeler yaşanabiliyor.