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Yılın ilk kabinesi bugün toplanacak

2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için Meclis çalışma takvimi gündemde olacak. Toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

09 Ocak 2023 | 09:25
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Yılın ilk kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

Sözleşmelilerin kadroya geçişi

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. yargı paketi hazır

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

Enflasyonla mücadelede yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

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