YOLCU360’tan yıla veda kampanyası

Türkiye’nin en büyük araç kiralama platformu olarak misafirlerine 1 dakikadan kısa sürede kolayca kiralama deneyimi yaşatan Yolcu360, 2022’ye fırsatlarla dolu bir indirim kampanyası ile veda ediyor. Yolcu360 misafirleri, 5 Aralık– 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapacakları araç kiralamalarında, kiraladıkları gün sayısına göre 250 TL’den 1000 TL’ye varan indirimlerden yararlanacaklar.

250, 500 ve 1000 TL’lik indirimler misafirleri bekliyor

Yolcu360’ın Yıla Veda İndirimleri 5-14 günlük kiralamalarda 250 TL indirim sağlarken, araçlarını 15-29 gün arası kiralayan misafirlere de 500 TL, 30 gün ve üzeri kiralamalar için 1000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Yolcu360, faaliyet gösterdiği 110 ülkede farklı kampanyalarla yeni yılı karşılarken Yıla Veda İndirimleri sadece yurt içi kiralamalarda geçerli olacak.

Kodunu yaz indirimi kazan

Kiralama yapılan gün sayısına göre indirim fırsatı sunan kampanyada misafirler, Yolcu360.com web sitesi ve mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına kampanyanın kodunu yazarak kampanyadan faydalanabiliyorlar. Misafirler 5-14 gün arası kiralamalar için YLC250, 15-29 gün arası kiralamalar için YLC500, 30 gün ve üzeri kiralamalarda ise YLC1000 kodunu kullanılıyor. Ayrıca Yolcu360’ın 7/24 hizmet veren Misafir Merkezi ekibi ile iletişime geçerek de kampanyaya dahil olabiliyorlar. Misafirler 31 Aralık 2022 tarihine kadar kampanyadan yararlanabilirler. Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com ve yolcu360.com/blog adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.



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