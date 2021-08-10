Akdeniz çanağındaki tüm ülkelerde yaşanan geniş çaplı orman yangınları, Türkiye’de özellikle Manavgat, Bodrum, Marmaris, Milas gibi gerek turizmde gerekse tarım ve hayvancılıkta öne çıkan bölgelere ağır hasar verdi.

Binlerce hektar orman, içindeki canlı hayatı ile birlikte yok oldu. Ege ve Akdeniz’de pek çok dağ köyüne ve sahil şeridine kadar ulaşan yangınlar bölge ekonomisine ağır hasar verirken, yok olan doğal hayat tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu.

Yangın söndürme çalışmaları nedeni ile Bodrum ve Marmaris gibi Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinde hayat felç oldu.

Kırsal bölgelerdeki tarım arazileri ve hayvancılık sektörü büyük yara aldı. Dergimiz yayına hazırlanırken yapılan son hesaplamalara göre, söz konusu yangınlar nedeniyle Türkiye’nin toplam ormanlık alanlarının 20’de 1’i yok oldu.

28 Temmuz Çarşamba günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde baş gösteren ve hızla tüm Ege ve Akdeniz’e yayılan yangınlar, aslında son yıllarda özellikle yaz mevsiminde yaşanan yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeni ile giderek artan bir seyir izliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında 3 bin 399 orman yangını çıktı, 20 bin 971 hektar alan zarar gördü. Bu, son 13 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçerken, son beş yılda tespit edilen yangın sayısı ise 16 bini geçti.

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