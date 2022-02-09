Gecen yılı 6 milyar dolar ihracatla kapatan züccaciye sektörü, dünya sıralamasında sekizinciliğe yükseldi.

Çin’deki sorunlar nedeniyle oluşan açığı Türkiye’ye çevirmeye yönelik hamlelerini hızlandıran sektör, bu yıl dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyor.

Pandemi ile birlikte büyüyen pek çok sektör var. Yaklaşık 2 bin 500 şirketin faaliyet gösterdiği züccaciye sektörü de onlardan biri.

Salgın etkisiyle evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başlayan insanlar, bulundukları mekanların ihtiyaçlarına ve dekorasyonlarına daha fazla özen göstermeye başladı.

Bu da züccaciye sektörünün 10 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşmasını sağladı.

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