Mark Zuckerberg, sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan Facebook Messenger kullanıcılarına bir uyarı yayımladı.

Facebook’un kurucusu ve ana şirket Meta’nın CEO’sunun cuma günkü paylaşımına göre, Messenger’a yönelik yeni bir güncelleme ile sohbetlerin görüntüsü bir başkası tarafından kaydedildiğinde kullanıcılar bilgilendirilecek.

Independent’ın aktardığı habere göre Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’la yaptığı konuşmanın ekran görüntüsüyle birlikte, “Uçtan uca şifreli Messenger sohbetlerine dair yeni güncelleme sayesinde biri, kendi kendine kaybolan mesajın ekran görüntüsünü aldığında size bildirim gelecek” dedi.

CEO, “Ayrıca şifreli sohbetlere GIF’ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz” diye devam etti.

Duyuru, yaygın kullanılan Facebook Messenger platformunda, kullanıcıların mesajlarını kendi kendine yok olacak biçimde ayarlamasına imkan tanıyan bir güncellemeyi takip ediyor.

Özellik şimdilik ABD’de kullanıma sunuldu ve önümüzdeki haftalarda Avrupa’daki Facebook kullanıcılarına açılması bekleniyor.