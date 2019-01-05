En iyilerden paranın yönü

Ocak 6, 2019 0 Yorum 52 Okunma
En iyilerden paranın yönü

Yatırımcı açısından 2018 yılının özellikle ikinci yarısı hayli zorlu geçti. Özellikle borsa, yatırımcısına yüzde 20,9 kaybettirdi.

Faizlerdeki yükselişle birlikte tahvil-bono yatırımcısının da yüzü gülmedi. 2018’in kazandıranları altın ve dövize dayalı ürünler oldu.

Peki, 2019’da ne olacak? Bu soruyu 2018 yılında emeklilik fonlarında ve yatırım fonlarında iyi getiriler sağlayan fon yöneticilerine sorduk. Bu fon yöneticilerinin beklentilerini ve yatırımcılara tavsiyelerini aldık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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