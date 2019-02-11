100 istasyon ‘Self servis’ olacak
Akaryakıt dağıtım şirketi Aytemiz, arzu eden tüketicilerin kendi araçlarına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebilecekleri ‘self servis’ adalarını 30 istasyonda hizmete sundu.
Tüketicilerin vakit kaybetmeden yakıt almalarını ve pompada ödeme yapabilmelerini sağlayan self servis pompalarda avantajlı fiyatlar uygulanacak. Self servis hizmeti sunacak Aytemiz istasyon sayısının bir ay sonra 100’ü geçmesi hedefleniyor.
Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, başta ABD ve Avrupa olmak üzere gelişmiş tüm ülkelerde uzun yıllardır akaryakıt istasyonlarında bu sistemin kullanıldığını ve Türkiye akaryakıt sektörünün de dünya standartlarında böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının zamanının geldiğini söylüyor.
Eke, iki yıldır bu proje üzerine çalıştıklarını belirtiyor. Self servis yakıt fiyatlarının standart fiyatlardan daha düşük olacağını ifade eden Eke, sözlerine şunları ekliyor: “Self servis pompalarında tüketiciler fark edilir bir fiyat avantajından faydalanabilecek.
Bu hizmetin devreye girmesiyle birlikte pompalarda görev yapan çalışanların iş süreçlerinde hiçbir değişiklik olmayacak.”
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