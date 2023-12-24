ABD pazarında büyüme hedefi koydu

6 Şubat’taki deprem felaketinden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Kahramanmaraş’ta normale dönme çabaları tüm hızıyla sürse de iş dünyası pek çok sorunla boğuşmaya devam ediyor.

1986 yılında faaliyete geçen Kahramanmaraşlı BLC Group, bölgenin büyük firmalarından biri. Tekstil, tekstil boyası, gıda, geri dönüşüm ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren grup bünyesinde; Moteks Modern Tekstil, Çabasan Tekstil Boya, ÇBS Balcı Gıda ve ÇBS Ambalaj firmaları bulunuyor.

BLC Grup’ta ikinci nesli temsil eden yönetim kurulu üyesi Aykut Balcı, yakın gelecekte bayrağı şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Şahin Balcı’dan devralmaya hazırlanıyor.

Kentte depremin yaralarının hala tam olarak sarılamadığını belirten Aykut Balcı, şirketlerin hem sigorta ödemeleri hem de istihdam anlamında ciddi sorunlar yaşadığına işaret ediyor.

BLC Grup olarak, temmuz ayında yeniden üretime başlayabildiklerini ancak yüzde 60-70 kapasite ile çalıştıklarını ifade eden Balcı, “Bu dönemde rakiplerimiz ihracatta güç kazandılar.

Şu anda Yunanistan bile bizden yüzde 10 ucuza mal satıyor” diyor. Şirket olarak deprem sonrasında ayakta durmak için alternatif pazarlara yöneldiklerini kaydeden Balcı, şu bilgileri veriyor: “Eylül ayında ilk kez ABD’ye ihracata başladık.

ABD pazarında ciddi anlamda yer almak istiyoruz. Ayrıca ABD’de bir venture capital yatırımı da yapabiliriz. Özellikle giyilebilir teknolojiler ve yazılım alanlarına bakıyoruz.”