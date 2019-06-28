Adana’da üç önemli tarım projesi
Geçen hafta içinde Çukurova’nın önemli yayın organlarından biri olan Refleks Gazetesi’nin bölgenin iş dünyasına yönelik yaptığı ödül törenine katıldık. Ödül töreni öncesinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın davetlisi olarak Adana Valiliği’nin önderliğinde gerçekleştirilen tarım projelerini gezme fırsatı bulduk.
Bölgenin narenciyenin yanında alternatif katma değerli ürünler yetiştirmesi gerekliliğine vurgu yapan Vali Demirtaş, Adana’da gerçekleştirilen üç önemli proje hakkında bilgi verdi.
Bunlardan birincisi sera altı muz üretimi. Türkiye yıllık 200 bin ton, yani yıllık tüketimin yüzde 55’i kadar muz ithal ediyor. Bunun önüne geçme adına kamunun da desteği ile sera altı muz üretimi yatırımına başlandı.
Yaklaşık dört yılda geri dönen bu yatırım için iki yıl önce 15 dekar örtü altı muz üretimi varken, bölgede bu alana artan ilgiyle birlikte 729 dekara çıkılmış durumda. Bunun yanında Vali Demirtaş, 3 bin dekarlık bir sahada sera OSB kurmak üzere çalışmalara başladıklarını anlatıyor.
Bunun alt yapısının kamu tarafından yapılması hedefleniyor. Demirtaş’ın üzerinde durduğu üçüncü proje ise tarla balıkçılığı. Bölgede denize yakın bölgelerde tuzlu su varlığına dikkat çeken Demirtaş, “Öncelikle 6 bin 500 dekar alanda tarla balıkçılığına destek vereceğiz.
Hedefimiz zamanla bu alanı 25 bin dekara çıkarmak. Kefal, levrek, karides, yengeç, ıstakoz gibi katma değeri yüksek ürünlerde üretim yapacağız” diyor.
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