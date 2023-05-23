Alarko’dan tarım ve gıdaya yatırım hamlesi

Enerji, taahhüt, turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Alarko Holding yeni bir sektörü daha portföyüne kattı. Geçen ekim ayında bu yatırımı Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız ilk kez Ekonomist’e açıklamıştı.

Geçen zamanda süreç olgunlaştı ve grup tarım ile gıda işine beş yılda 650 milyon dolarlık yatırım hedefiyle girdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Alto Farm markasıyla tarım ve gıda alanındaki faaliyetlerine başlayan Alarko Holding, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, iklim koşullarına uygun üreteceği sebze ve meyveleri ihraç etmeyi hedefliyor. Alarko seracılığa yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük seralarını kuruyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların ardından sera alanlarının tahsisine Afyon’da gerçekleştirmeye başladı. Alarko, 2028 yılı itibarıyla yaklaşık 5 milyon metrekare alanda seracılık yaparak 300 bin ton sebze meyve üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız; Alarko Holding’in bu yeni girişimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söylüyor: “Alarko Holding olarak, 2023 yılında sürdürülebilir büyüme, nakit yönetimi ve yeni yatırım alanlarına öncelik veriyoruz. 2023 yılında hem organik hem de inorganik olarak büyümeye devam edeceğiz.

Bu yıl sadece organik olarak 4 milyarın üzerinde bir yatırım hedefledik. Alarko Topluluğu’nun her zaman önem verdiği nakit yönetimi bu yıl da bütün planlamanın yapı taşı olacak.

Faaliyet gösterilen her alanda katma değerli işler ve hizmetler üretmeye devam ederken yeni kazanımlar için fırsatları ihtiyatlı bir şekilde değerlendiriyoruz.

Tıpkı yeni tarım yatırımımız gibi. Yılda 300 bin ton sebze meyve üretimi gerçekleştirmeyi ve 2028 yılında bu büyüklükteki bir üretim ile dünyada ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz.”