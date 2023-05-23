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Alman ZF Adapazarı’nda 40 milyon Euro’luk yatırım yapıyor

ZF CVS Türkiye, fren körüğü üretimi için Sakarya’da kurduğu fabrikasının resmi açılışını yaptı ve yeni üretim binasının da temel atma törenini gerçekleştirdi.

23 Mayıs 2023 | 08:00
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Alman ZF Adapazarı’nda 40 milyon Euro’luk yatırım yapıyor

ZF CVS Türkiye, fren körüğü üretimi için Sakarya’da kurduğu fabrikasının resmi açılışını yaptı ve yeni üretim binasının da temel atma törenini gerçekleştirdi. 

ZF CVS Türkiye, bugüne dek iki tesis için yaklaşık 40 milyon Euro’luk yatırım yaptı. ZF CVS Türkiye, planladığı ilave birimleriyle Sakarya’da bulunan tesislerinde 600 kişiye istihdam imkanı yaratmayı ve toplamda 300 milyon Euro’luk ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyor. 

2020 yılında temeli atılan fren körüğü fabrikasının açılışı ve ek tesislerin temel atma töreninde konuşan ZF Ticari Araç Fren Sistemleri Global Başkanı ve ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, “Türkiye’de oluşturduğumuz güçlü tedarikçi altyapı ve müşteri odaklı çalışmalarımız, ülkemizdeki yatırımlarımızın temelini oluşturuyor. 

ZF CVS Türkiye olarak bugün Türkiye’de sadece üretim faaliyetinde bulunmuyor, WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin de yerel müşterilerimize hızlı ulaştırılmasını sağlıyoruz. 

Aynı zamanda satın almadan ürün segmentlerine, farklı global fonksiyonları temsil eden yöneticilerimiz ve ekipleriyle birlikte İstanbul’daki merkezimiz ve Sakarya’dan tüm dünyayı yönetiyoruz” Eryılmaz, 2022 yılında 44 milyar Euro ciro yapan ve 32 ülkede, 168 üretim tesisi bulunan ZF’nin, Türkiye’deki yatırımlarıyla dünya genelindeki geniş müşteri kitlesine üstün bir değer sağladığını belirtiyor.

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