Amerika kıtasına Kanada’dan adım attı
Kadın çorap ve giyim markası Penti, 2019 yılına iddialı hedeflerle girdi. 365’i yurtiçinde ve 175’i yurtdışında olmak üzere 540 mağazası bulunan Penti, bir taraftan yeni mağazalar açma planlarını devreye sokarken, diğer yandan mevcut mağazalarını büyütme kararını hızlı bir şekilde uygulamaya koydu.
Şirket, açacak. Halihazırda 34 ülkede faaliyette olan Penti, son olarak Kanada mağazasını açarak ilk kez bu ülkede de faaliyete geçti. Hedef Kanada’da yeni mağazaları hızla devreye almak.
Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, “Kanada ilerisi için önemli saydığımız pazarların arasında yer alıyor” diyor. Kanada gibi Karadağ da şirketin yeni açılacağı pazarlar arasında bulunuyor. Penti, bu yılı 1,5 milyar TL ciroyla kapatmayı planlıyor.
2019 sonuna kadar 35’i yurtiçinde ve 40’ı da yurtdışında olmak üzere 75 yeni mağaza
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