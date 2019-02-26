Avrupa’da yatak satışlarını artırdı
Geçtiğimiz yıl içerisinde Viyana, Stuttgart ve Paris’te exclusive showroomlar açan ABC Mobilya, başlattığı yeni reklam kampanyasıyla ünlü şarkıcı Hadise ile Avrupa’ya yeni bir çıkarma yaptı.
Hadise’li reklam kampanyaları Avrupa’daki yatak satışlarını artırdı. Şirketin Hollanda’daki distribütörüne gelen yoğun talepler nedeniyle bayi sayısı 380’e çıkarıldı, satışları da yüzde 400 arttı.
ABC Mobilya CEO’su Burhan Gül, oluşan yoğun talep sonrasında 15 ay içinde Avrupa’nın büyük şehirlerinde 50 exlucive showroom açacaklarını söylüyor.
Gül, şunları ekliyor: “Avusturya, Belçika ve Hollanda‘da 100’ün üzerinde, Romanya’da 25 uyku merkezimiz var. Bir evin ihtiyaç duyabileceği tüm mobilya ürünlerini tek çatı altında 80 bin metrekarelik üretim tesislerimizde en yüksek teknolojiyle ve tam entegre olarak üretiyoruz.
Şimdi exclusive showroomlarımızla Avrupalı tüketiciyle buluşacağız. Gelen talepleri değerlendiriyoruz.”
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