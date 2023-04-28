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Avrupalı markaları Türkiye’ye getirecek

Ayakkabı ve deri giyim denildiğinde Türkiye’de ilk akla gelen markalardan olan Derimod, yakaladığı büyüme ivmesini sürdürüyor.

28 Nisan 2023 | 10:00
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Avrupalı markaları Türkiye’ye getirecek

Ayakkabı ve deri giyim denildiğinde Türkiye’de ilk akla gelen markalardan olan Derimod, yakaladığı büyüme ivmesini sürdürüyor. 2022’yi 2,5 milyon adet satış ve yaklaşık 2 milyar TL ciro ile kapatan şirket, 2023 sonunda cirosunu en az yüzde 100 artırmayı hedefliyor. 

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, “6 Şubat’ta tüm ülkeyi derinden sarsan depremlerden sonraki hafta satışlarımız yüzde 35 geriledi. Sonrasında ciromuz yeniden toparlanmaya başladı” diyor. 

Deprem bölgesindeki 12 mağazalarından dördünün kapalı olmasına rağmen mart ayının ikinci haftasından itibaren bütçeyi geçmeye başladıklarını kaydeden Zaim, “İlk üç ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre adet satışlarımızı yüzde 10, ciromuzu yüzde 100’ün üzerinde artırdık” diye konuşuyor. 

Geçen yıl Almanya’da kurdukları şirketle Avrupa açılımını başlatan şirket, Avrupa’nın en büyük online pazar yeri Zalando üzerinden halen beş ülkede satış yapıyor. 

Şirket, bu yıl farklı kanallardan başka ülkelerde de operasyon başlatacak. 2023’te Avrupa’daki online satışlardan 5 milyon Euro ciro hedefleniyor. 

Toplam online satış cirosunun yüzde 20’sinin de yurtdışından gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan mağazaları alan olarak büyütme ve koleksiyonu genişletme temelinde konsept değişikliği çalışmaları devam ediyor. 

Uluslararası markaların ürünlerine koleksiyonda yer vermeyi hedefleyen şirket, bu çerçevede İtalyan Geox markası ile başlattığı iş birliğinde önemli mesafe kat etti. 

Üç senede 15 Geox mağazası açmayı planlayan şirket, önümüzdeki dönemde Avrupa merkezli farklı markalarla da benzer iş birliklerine imza atacak. 

Murat Zaim, “Ana markamız Derimod’un yanına koyacağımız markalarla ayakkabı perakende grubuna dönüşüyoruz” diyor.

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