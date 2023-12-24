Beymen’den yeni iş birliği

Küresel ekonomik belirsizlik ve enflasyondaki artış pek çok sektörü olumsuz etkilerken, lüks pazarı ise atağa geçti. 2022’de küresel olarak 345 milyar Euro hacmi olan lüks pazarının 2023'te 360 ila 380 milyar Euro düzeyine çıkması bekleniyor.

Günümüzde etki alanını genişleten lüks pazarı, gastronomi, sanat ve deneyim ile bir araya gelerek yaşamı 360 derece çevreleyen bir yaşam tarzı sunuyor.

Türkiye’de lüks denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Beymen de bu trend doğrultusunda önemli adımlar atıyor.

Etki alanını genişletmek için şirketlerle iş birlikleri yapan Beymen, bu konudaki projelerinden birini Türkiye’nin ilk artizan çikolata üreticisi Butterfly Chocolate iş birliği ile çikolata dünyasına taşıdı.

Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, yeni iş birliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylüyor.