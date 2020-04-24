Sağlık hizmetleri, yaşam bilimleri ve performans materyalleri alanlarında faaliyet gösteren Merck Group, 350 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Yenilikçi ilaçlarla henüz karşılaşmamış hasta ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli gelişmeler ortaya koymaya hazırlandıklarını söyleyen Merck Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şehram Zayer, 2020’nin şirketleri için çok önemli bir yıl olacağını belirtiyor.

Zayer, işbirliği yaptıkları İzmir Biyotıp Genom Merkezi’nin (İBG) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yüksek teknolojik altyapı kurmak için yetkilendirdiği dört araştırma merkezinden biri olduğunu vurguluyor.

Şehram Zayer, “İBG, yaptığı bilimsel çalışmalarla geliştirdiği teknolojileri yurtiçi ve yurtdışına satarak Türkiye’nin uluslararası ilaç sektöründe söz sahibi olmasının yolunu açacak” diye konuşuyor.