BN Hotel turizmde zincir olacak

Balsuyu ve Narlı ailelerinin yatırımıyla üç yıl önce 350 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen BN Hotel Thermal & Wellness'in yeni genel müdürü Suat Delidere, şirketin gelecek dönemde zincir otel grubu olmayı hedeflediğini söylüyor.

Mersin'de İçmeler Mevkii'nde faaliyet gösteren otelin yılda yaklaşık 250 bin kişi ağırlama kapasitesiyle Mersin turizmine katkıda bulunduğunu söyleyen Delidere, “Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağlık odaklı otel yatırımlarımız devam edecek.

Türkiye çapınca bir zincir olma hedefiyle çıkılan bu yolda ilk etapta üç ardından beş otele ulaşma hedefimiz var” diyor.

