“Bu yıl beş pazara daha gireceğiz"

Perakende saat ticaretine 1985 yılında başlayan Arıkan Grup; Quantum, Essence, Wainer, I-Watch, Slazenger, Jaga, Belmond ve Ferucci gibi markaların isim hakları, Police, Superdry ve Gant markaların ise dağıtım haklarına sahip.

Bir süre önce Konyalı Saat'i de bünyesine katan şirket; kendi markalarının tasarım, üretim ve tüm dünya satış operasyonu ile öne çıkıyor.

60 ülkeye Türk tasarımlarını ihraç ettiklerini söyleyen Arıkan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'nin saat ihracat lideriyiz. Ağırlıklı olduğumuz pazarlar BAE, Balkan ülkeleri, ABD, Rusya olarak sıralanıyor.

Toplam 5 bin perakende noktasında son tüketiciyle buluşuyoruz. Bu yıl ihracat portföyümüze beş yeni pazar daha katmayı planlıyoruz” diyor. Öte yandan şirket bünyesindeki markalar yeni sezona hazırlanıyor.

Bu kapsamda gözlük ve saat markası Quantum, 2023 yılı içinde vitrinlerinde sergileyeceği yeni TEOMAN X QUANTUM koleksiyonunun lansmanını rock sanatçısı Teoman ile hayata geçirdi.

