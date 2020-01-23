Bulgaristan tesisi devreye giriyor
Grup firmalarıyla birlikte 700 çalışanı bulunan Sapro, özel markalı ürünler sektöründe Türkiye’nin uluslararası alanda en büyük üreticilerinden biri.
Faaliyetlerini büyüme hedefiyle planlayan şirket, bu yılın ilk aylarında Bulgaristan’daki yeni ıslak mendil üretim tesisini faaliyet geçirmeyi hedefliyor.
Bu tesis için teknik personel ve üretim personeli pozisyonlarında başlangıç aşaması için yaklaşık 20 kişilik bir istihdam planlanıyor.
Sapro İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Nilgün Zincirkıran, yurtiçinde ise 50 kişilik işe alım gerçekleştireceklerini söylüyor.
Zincirkıran, “2020 yılı için yapılması öngörülen işe alımlar, ağırlıklı olarak üretim ve paketleme personeli, teknik personel, AR-GE ve kalite departmanlarımız için mühendislik, ihracat departmanımız içinse ihracat müşteri sorumlusu pozisyonlarında olacak” diyor.
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