Canik İngiltere merkezli AEI Systems’i satın aldı

Savunma sanayiinde yerli girişimler önemli adımlar atıyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsunlu Canik’in Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasının yüzde 80’ini satın aldığı duyuruldu.

Satın alma ve ilave yatırımlarla birlikte yatırım tutarının 100 milyon dolar olacağı aktarılırken, bu adım Türkiye’nin dünyada kullanımı yaygınlaşan ve kritik önem kazanan orta kalibre top üretiminde söz sahibi olmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Canik’in stratejik çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasının satın alma süreci, Aralık 2022 tarihinde Birleşik Krallık’ın onayı ile tamamlandı.

Şirketin yüzde 80 hissesinin yanında ilave yatırımlarla birlikte 100 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşmiş olacak.