Demiryolunda ‘Çin’ fırsatı
Geçen hafta ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi çerçevesinde Çin’den Avrupa’ya Marmaray tüp geçidini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni, Ankara’da gerçekleştirilen törenin ardından Prag’a doğru yola çıktı.
Çin’den Avrupa’ya uzanan demiryolu rotasında lojistik hizmetleri vermek üzere kurulan Pasifik Eurasia’nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’a göre, Çin ile AB arasındaki yıllık 21 trilyon dolarlık ticarette demiryolunun ağırlığının giderek artması, Türkiye’ye önemli fırsatlar sunuyor.
Erdoğan, inşa edilen dev demiryolu ağı ile Çin’den Avrupa’ya taşımaların 18 güne düşürüldüğünü dile getiriyor.
Fatih Erdoğan, “TCDD demiryollarından şu anda yıllık 30 milyon ton yük taşınıyor. Çin’in devreye girmesiyle beraber bunun birkaç yıl içinde 60 milyon tona çıkacağını hesaplıyoruz” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?