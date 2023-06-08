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“Deprem bölgesinde sigorta sorunu büyüyor”

Tekstil şehri Kahramanmaraş’tan yaptığı ihracatla öne çıkan şirketlerden biri olan BLC Group, iki büyük depremin ardından yaralarını sararak sürdürülebilir üretim anlayışını devam ettirmek için yeniden yapılanmaya yöneldi.

08 Haziran 2023 | 14:50
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“Deprem bölgesinde sigorta sorunu büyüyor”

Tekstil şehri Kahramanmaraş’tan yaptığı ihracatla öne çıkan şirketlerden biri olan BLC Group, iki büyük depremin ardından yaralarını sararak sürdürülebilir üretim anlayışını devam ettirmek için yeniden yapılanmaya yöneldi. 

İstanbul’da bir grup gazeteci ile biraraya gelen BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bir anlamda 40 yıla yakın emeklerimizi bugün neredeyse sıfırdan kurar aşamadayız” derken, deprem bölgesinde şirketlerin ciddi bir sigorta ödemesi sorunu yaşadığına da dikkat çekti. 

Depremin gerçekleştiği 6 Şubat tarihinden üretim tesislerinde ciddi bir yıkım yaşadıklarını ve hala üretime başlayamadıklarını anlatan Balcıoğlu, “Tüm bu süreçte sigortadan henüz bir ödeme almış değiliz. 

Bizim gibi pek çok şirket var. Doğal afet olarak yaşadığımız depremden sonra şimdi ikinci bir depremle, sigorta depremiyle sarsılıyoruz” dedi.

 Deprem sonrasında geçen 3,5 ayda Kahramanmaraş’ta sigorta bedellerinin yüzde 10’unun bile henüz ödenmediğine işaret eden Balcıoğlu, “Maalesef pek çok firma bu yüzden varlıklarını elden çıkarıp sektörden çekilmek zorunda kalıyor. 

Ekonominin depremi yeryüzü depreminin yıkmadığı, hala direnen sanayicimizi, tüccarımızı ve şehir/ülke ekonomisini yıkmaya çok yakın” diye konuştu. 

Balcıoğlu, kendilerinin de grup olarak bundan sonraki süreçte yurtiçindeki riskleri azaltmak için yurtdışında bir marka almaya ve gelecek vaat eden start up’lara yatırım yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

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