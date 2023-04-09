Depremzede üreticilere e-ihracat fırsatı

E-ticaret platformu Trendyol, depolama ve dağıtım deneyimini deprem bölgesinde hızla devreye aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destekleri 1 milyar TL'ye ulaşan Trendyol, Adana'da planladığı aktarma merkezi yatırımını öne çekti ve erken devreye aldı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bölgede 35 bin satıcıları olduğunu kaydediyor.

Afet bölgesindeki satıcıların geçen yıl 10,5 milyar TL ticaret hacmine ulaştıklarını ve bu yıl ise 16 milyar TL'lik ticaret hacmi öngördüklerini belirtiyor.

Çetin, hedeflerinin deprem bölgesindeki 35 bin satıcıyı yurtdışına açmak olduğunu belirterek, “Satıcılarımızın hedefe ulaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz” diyor.

