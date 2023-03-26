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Dünyanın kekik talebini Türkiye karşılıyor

Dünyada önemli üreticilerden biri olarak kayısı ve fındık Türkiye’nin en bilinen tarımsal ürünleri olsa da şu ara kekik de adından söz ettirir oldu.

26 Mart 2023 | 15:30
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Dünyanın kekik talebini Türkiye karşılıyor

Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan kekiğin dünya üretiminin yüzde 80’lik kısmını Türkiye karşılıyor. 

Ekonomist arşivinden

Türkiye’nin kekik ihracatının tamamını gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, bünyesinde kurulan “Baharat İhracatçıları Grubu”, ana pazarı ABD’ye ihracatını artırmak için stratejilerini ve Türkiye’nin kekik üretimi hedeflerini masaya yatırdı. 

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’nin 2022 yılında 169 milyon dolarlık baharat ihraç ettiğini söylüyor. 

Türkiye geneli baharat ihracatının yüzde 31’i ise kekikten elde ediliyor. Geçen yıl 54 milyon dolarlık kekik ihracatı gerçekleştiğini aktaran Ali Fuat Gürle, şunları söylüyor: “2023 yılı ocak-şubat dönemi baharat ihracatımız da 28 milyon dolar bandında gerçekleşti. 

Kekikte de ilk iki ayda 8 milyon dolarlık ihracatımız var. Orta vadede kekik ihracatımızı 150 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. 

2022 yılında ABD, kekik ihracatımızın neredeyse yarısını gerçekleştirdiğimiz kritik bir pazar. ABD, baharat ihracatımızda 22 milyon dolarla, kekik ihracatımızda ise 10 milyon dolarla ana pazarımız.”

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