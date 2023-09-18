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E-ihracatla büyümeyi katlayacak

Türkiye’de aynı anda yurtiçi ve yurtdışı kargo hizmeti sunan; deniz, hava ve karayolunu kullanan bunun yanı sıra depoculuk hizmeti de veren lojistik şirketi UPS Türkiye, yatırımlarını sürdürüyor.

18 Eylül 2023 | 14:59
Son Güncellenme: 18 Eylül 2023 | 15:58
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E-ihracatla büyümeyi katlayacak

Türkiye’de aynı anda yurtiçi ve yurtdışı kargo hizmeti sunan; deniz, hava ve karayolunu kullanan bunun yanı sıra depoculuk hizmeti de veren lojistik şirketi UPS Türkiye, yatırımlarını sürdürüyor. 

Şirketin Türkiye’de son yıllarda yaptığı yatırımlar arasında hava kargo merkezi, yeni teslimat merkezleri, hub merkezleri ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlar yer alıyor. Türkiye üzerinden geçen kargo sayısının üç yıl öncesine göre iki kat, kapasitenin ise yüzde 45 artığını söyleyen UPS Türkiye Ülke Müdürü Engin Kolat, özellikle UPS havayolları yatırımlarının burada önemli bir payı olduğunu belirtiyor. 

2018 yılında İGA yönetimi ile imzaladığı 25 yıllık sözleşme kapsamında İstanbul Havalimanı’na yaptığı yatırımla farklı pazarlar ve ihracatçılar arasında köprü oluşturmaya devam eden şirket, son dönemde özellikle e-ihracat alanına odaklanıyor. 

E-ihracat yapan KOBİ’ler için fırsat olduğunu gördüklerini söyleyen Engin Kolat, şunları anlatıyor: “Global anlamda orada yavaşlama yok. Daha gidecek yol var. O nedenle biz de e-ihracata odaklandık ve bu konuda şirketlere destek olabilmek için hizmet ve çözümler geliştiriyoruz. İthalat için dijital asistan hizmeti geliştirdik. 

KOBİ’lerin evraklarının dijital olarak taşınması için de yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz.’’ UPS’in Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa bölgesinin 2 milyar dolar yatırım bütçesi olduğunu ve burada 24 ülke içinde Türkiye’nin ilk dokuz ülke arasında olduğuna dikkat çeken Kolat, buradaki yatırım dışında doğrudan yatırım çekmeyi de hedeflediklerini aktarıyor.

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