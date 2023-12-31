“Enerjide dönüşümle kalkınma hamlesi yaratılabilir”

Karbon emisyonlarıyla hızlanan dünyanın ortak sorunu küresel ısınma, düşünülenden daha hızlı ilerliyor. Bir yanda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer tarafta ise sellerle mücadele edilirken bu alandaki her bir adım da yakından izleniyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ev sahipliğinde alanın önde gelen isimlerinin bir araya geldiği İklim ve Ekonomi Konferansı da iş dünyasının bu alandaki yolculuğuna ışık tuttu.

Konferansta iklim kriziyle mücadelenin ve kalkınmanın ana unsuru olarak enerjideki dönüşüme işaret edildi. Konferansta konuşma yapan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, yenilenebilir enerji kaynaklarında büyük potansiyele sahip Türkiye’nin, yeşil dönüşümü kalkınma hamlesine çevirebileceğini belirtti.

Güllü, yenilenebilir enerji ağırlıklı dijital bir enerji sistemine geçişin önemini vurgulayarak, “Türkiye, büyüme hedeflerinden ödün vermeden karbonsuzlaşabilir. Dünyada diğer ülkeler de karbonsuzlaşırken büyümesini durdurmuyor.

Hedef, bu büyümeyi başarırken bir taraftan da karbonsuzlaşmayı, yeşil dönüşümü bir kalkınma hamlesine çevirebilmek” dedi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yatırım ve Yatırımcılardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erinç Kısa da, Türkiye’nin Ege Bölgesi’ndeki rüzgar enerjisi potansiyelinin Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olduğuna işaret etti. İklim ve enerji konularında uzman isimlerin yer aldığı konferansa katkı sağlayanlar arasında Columbia Global Centers İstanbul, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA), KONDA Araştırma ve Danışmanlık, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), Solar3GW ile ATENA İletişim yer aldı.